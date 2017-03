INSTAGRAM - Juventus, retroscena Dybala sull'infortunio

20/03/2017 11:40

DYBALA JUVENTUS / Non è andata come sperava Paulo Dybala la partita tra Juventus e Sampdoria andata in scena ieri: l'attaccante argentino, uscito per infortunio, aveva preparato una maglietta speciale per celebrare la festa del papà e, in particolare, suo padre.

"Mi ha sempre appoggiato nel fare tutto quello che più mi piaceva" ha detto Dybala su Instagram, rammaricandosi per il guaio muscolare che gli ha impedito di mostrare la maglia preparata.

S.D.