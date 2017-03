Udinese, l'emozione di Scuffet: "Bello esordire nel nuovo stadio"

20/03/2017 11:29

UDINESE SCUFFET / Simone Scuffet nuovamente titolare. Il giovane portiere dell'Udinese, che dopo un inizio di carriera brillante in Serie A ha avuto una leggera flessione, ieri ha giocato per la prima volta nel nuovo impianto del club friulano nella gara contro il Palermo: "E' stato bello esordire nel nuovo stadio - ha dichiarato a 'Udinese Tv' - Voglio ringraziare i miei compagni e il mister che in settimana mi hanno dato la fiducia giusta per approcciare la partita. All'inizio c'era un po' di emozione, ma poi è passato tutto. Devo ringraziare anche i tifosi per tutto l'affetto, non me l'aspettavo. Era importante fare una buona prestazione per prendere confidenza con il campo. Tutto aiuta, in questo momento. Adesso vogliamo guardare avanti e provare a fare più punti possibili da qui alla fine".

M.D.A.