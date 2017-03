Liverpool, sfida al Tottenham per Marega: il 'Vardy maliano'

21/03/2017 02:11

LIVERPOOL MAREGA VARDY / Tanti i nomignoli diffusi nel calcio, come ad esempio il 'Messi egiziano', appellativo dato a Salah qualche anno fa. Uno dei più famosi potrebbe diventare però il 'Jamie Vardy maliano', data anche la diffusione social dell'attaccante del Leicester.

Il nickname in questione fa riferimento a Moussa Marega, attaccante di proprietà del Porto che si è guadagnato un posto in squadra partendo dalle categorie inferiori, proprio Vardy. Un attaccante operaio, che ora è nel mirino del Liverpool, come riportato dal 'The Sun', con Klopp che potrebbe portarlo in Premier League nella prossima stagione, dovesse avere la meglio sul Tottenham.

L.I.