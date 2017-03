Torino, previsto faccia a faccia tra Ljajic e Mihajlovic

20/03/2017 11:13

TORINO LJAJIC MIHAJLOVIC / Il talento di Adem Ljajic fatica a sbocciare del tutto. Artefice di prestazioni altalenanti, il calciatore serbo anche con la maglia del Torino non sta riuscendo a imporsi su ottimi livelli. Come riporta 'Tuttosport', alla 'Sisport' è previsto un incontro tra il calciatore e Mihajlovic, magari con la presenza dei dirigenti granata. L'ultimo comportamento che non sarebbe piaciuto sembra essere la 'fuga' negli spogliatoi al momento del cambio con Boyé contro l'Inter. Al momento non sono previste multe, ma potrebbe finire in panchina nei prossimi impegni. I granata potrebbero iniziare a chiedersi se sia il caso di continuare a puntare su di lui.

M.D.A.