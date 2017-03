21/03/2017 01:33

LAS PALMAS SETIEN MACHIN / Nonostante un buon campionato, il tecnico Quique Setien ha già annunciato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza al termine della stagione con il Las Palmas. Secondo 'fichajes.net' il club delle Canarie avrebbe individuato il suo erede in Pablo Machin, attuale allenatore del Girona secondo nella serie B spagnola.

M.R.