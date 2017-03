Calciomercato Inter, clamorosa svolta Aguero

Nicola Lo Conte

20/03/2017 11:35

CALCIOMERCATO INTER AGUERO / Il futuro di Sergio Aguero è sempre più lontano dal Manchester City. L'attaccante argentino, nonostante abbia segnato 25 gol in 35 gare giocate in stagione, non sta vivendo un grande momento di forma. Anzi, prima dell'infortunio di Gabriel Jesus, era stato scalzato nelle gerarchie della prima linea dei 'Citizens' proprio dal brasiliano. E anche ieri, nonostante il gol segnato a Liverpool che ha permesso ai suoi di conquistare un punto, è stato protagonista di una prova non brillantissima, con diverse occasioni fallite.

Aguero Inter, il City abbassa il prezzo

Guardiola lo ha sempre difeso e sta continuando a farlo. Anche ieri, in conferenza stampa, lo ha elogiato: "E' un problema non concretizzare le occasioni da gol che creiamo. Ma non posso dubitare delle capacità di Aguero, è quello per cui è nato. Io in carriera ho segnato solo 11 gol, ve lo immaginate che sia io a dirgli come fare?". Eppure, sembra che l'avventura del 'Kun' all'Etihad sia giunta ormai alla conclusione.

L'indizio proviene dal mutamento delle strategie di calciomercato della proprietà del Manchester City. Secondo il 'Manchester Evening News', infatti, il club avrebbe abbassato in maniera piuttosto netta le pretese economiche per lasciar partire l'argentino. Se fino a qualche tempo fa sembrava necessaria una cifra pari ad almeno 80 milioni di euro, oggi potrebbero bastare circa 57 milioni (pari a 50 milioni di sterline) per portarlo a casa. Una notizia che potrebbe cambiare anche le prospettive del calciomercato Inter. I nerazzurri, come noto, seguono da tempo con interesse le vicende del 'Kun' e potrebbero presto portare l'assalto decisivo. Del resto, i 150 milioni di budget previsti per il mercato estivo permettono questo ed altro.