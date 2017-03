Calciomercato Juventus, Conte si intromette nei piani bianconeri

20/03/2017 11:24

CALCIOMERCATO JUVENTUS CONTE / Altro che Inter. Antonio Conte sta già progettando la prossima campagna acquisti del suo Chelsea, sempre più in vetta alla Premier. Secondo il 'Mirror', in vista del prossimo calciomercato estivo nel mirino del tecnico pugliese ci sono anche due punti fermi del sorprendente Monaco in testa alla Ligue 1 e che la scorsa settimana ha buttato fuori il Manchester City dalla Champions League: ovvero il terzino mancino Benjamin Mendy e l'esterno Bernardo Silva, da tempo finito nel mirino della Juventus. Per i due classe '94 il club di Roman Abramovich è pronto a partire all'assalto mettendo sul piatto ben 40 milioni di sterline, poco più di 45 milioni di euro.

R.A.