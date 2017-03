Italia, Ventura: "Oriundi? Il passaporto non basta. Se non batto l'Albania..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

20/03/2017 10:56

ITALIA ALBANIA VENTURA / La serie A è pronta a fermarsi per lasciar spazio alla Nazionale di Ventura, che dovrà sfidare l'Albania in una sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Intervistato da 'Repubblica', il ct ha parlato ampiamente delle ultime news Italia e del processo che ha iniziato. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Superare lo scoglio Albania consentirebbe di giocarsi il tutto in casa della Spagna. Non dovessimo vincere però il passaggio diretto si complicherebbe. Siamo consapevoli però di aver iniziato un percorso di ricambio generazionale, che può portarci lontano".

SPAGNA - "E' un dato di fatto che per la prima volta non siamo testa di serie e se ne qualificherà una soltanto. E' un momento particolare perché sta nascendo un gruppo di giovani, con alcuni non ancora pronti, anche se posso diventarlo velocemente. Siamo nel girone della Spagna ma l'Italia però ha sempre dimostrato qualcosa nelle difficoltà".

Italia, da Gagliardini alla gavetta infinita: il viaggio di Ventura

IMMOBILE-BELOTTI - "In questo momento stanno facendo entrambi bene e lavorano per prendersi questa Nazionale. I punti di riferimento li abbiamo ancora dall'ultimo riferimento, con Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini. L'età però aumenta ma lavoriamo allo zoccolo duro del futuro e loso si stanno ritagliando uno spazio importante, che in futuro potrà essere importantissimo".

GAGLIARDINI - "Lui rappresenta soltanto l'inizio. Non è stato convocato per simpatia ma per avermi colpito, lui come altri dell'Atalanta. Nel momento in cui Marchisio s'è infortunato, c'è stato il momento giusto per convocarlo. C'è un'infinità di giovani in grado di diventare importanti per l'Italia".

TAVECCHIO - "La continuità di certo aiuta ma il ct è alquanto fuori dal discorso politico, concentrandosi più sul campo".

GAVETTA - "Non ho dubbi sul fatto che i tecnici italiani possano far bene all'estero. Sotto quest'aspetto l'Italia è avanti. Io sono l'esempio vivente che senza aiuti esterni si può arrivare in un posto tanto ambito. Io ho voluto arrivare a tutti i costi a un certo livello e l'ho fatto attraverso il lavoro. Chiunque abbia una volontà feroce, può farcela".

BALOTELLI - "E' gisuto che provi a recuperare il suo talento. Non è un esordiente ed è un peccato perderlo. Le grande squadre però vincono col gruppo, le regole e l'organizzazione".

ORIUNDI - "Attingerò a loro se si tratta di giovani e se ci saranno dei ruoli scoperti. Dovranno però meritarselo. Non basta il passaporto".