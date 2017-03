Calciomercato Roma, spunta un nome nuovo per l'attacco

20/03/2017 10:30

CALCIOMERCATO ROMA DOLBERG / Kasper Dolberg sta incantando con la maglia dell'Ajax. Il 19enne attaccante danese ha già segnato 18 gol in questa stagione con i 'lancieri' e su di lui si è acceso l'interesse di molte big, sia in Europa che nel nostro campionato. Secondo il 'Corriere dello Sport', lo segue da vicino anche la Roma. I giallorossi sono alla ricerca di rinforzi all'altezza in attacco per la prossima stagione. Lanciata la sfida a Milan e Juventus, che lo monitorano già da tempo.

N.L.C.