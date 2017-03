Napoli, Insigne: "I matrimoni si fanno in due. Per vincere serve un grande club"

20/03/2017 10:21

NAPOLI RINNOVO INSIGNE / Dopo l'ultimo successo del Napoli, che lo ha visto protagonista con una doppietta contro l'Empoli, Lorenzo Insigne è pronto per aggregarsi alla Nazionale di Ventura. Nella serata di ieri è stato intercettato dai cronisti di 'Rai Sport' mentre raggiungeva Coverciano, rispondendo ad alcune domande sul proprio futuro: "Faccio bene con il Napoli e mi metto in mostra in chiave Nazionale. Spero d'essere utile anche all'Italia e che Ventura mi tenga in considerazione. Il Napoli è una grande squadra e si è visto nella sfida contro il Real Madrid. Per vincere tanti trofei però non servono soltanto i giocatori ma anche una grande società. Sotto quest'aspetto mi auguro ci sarà una crescita. Futuro? Fin quando il presidente mi darà la possibilità di fare grandi cose qui, risponderò sempre presente".

RINNOVO - "De Laurentiis sa che la mia priorità è il Napoli. Per ora però è tutto fermo e io penso soltanto a giocare. A certe cose pensa il mio agente. I matrimoni però si fanno in due. La mia disponibilità al Napoli c'è ma sapete com'è il presidente. Staremo a vedere".

L.I.