Italia-Albania, De Biasi: "Non ho le alternative di Ventura. Serie A? Non c'è lotta..."

20/03/2017 09:43

ITALIA ALBANIA DE BIASI / L'Italia si avvicina alla sfida contro l'Albania, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Intervenuto a 'Radio Uno', il ct De Biasi ha parlato di questa sfida e della serie A in generale: "Di certo il mio cammino è più irto di quello di Ventura. Abbiamo meno giocatori e dobbiamo fare i conti con una realtà differente da quella italiana. Quando poi ci sono assenze, le subiamo pesantemente, non avendo certi ricambi. Certo però le partite vanno sempre giocate, prima di poterne parlare". GIOVANI - "Alla base di tutto c'è la fiducia che i tecnici hanno dato a questi ragazzi. Ovvio che poi servano delle doti, perché non mandi in campo l'ultimo arrivato". SERIE A - "Il campionato è molto affascinante in alto ma il problema sono i mancati punti nelle retrovie. Non c'è lotta. Se c'è una squadra che da sei anni vince, allora non è il campionato più bello del mondo. Credo questo spieghi anche un po' la fatica in Europa". L.I.





SERIE A NICCHI JUVENTUS MILAN / Tante le polemiche arbitrali nelle ultime settimane, anche se la giornata seguita a Juventus-Milan ha consentito di 'respirare' maggiormente, evitando certi discorsi. Intervenuto a 'Radio Uno', il presidente dell'AIA, Marcello Nicchi, ha parlato della situazione attuale e di cosa dovrebbe cambiare: "Speriamo arrivino tante settimane 'serene' come questa, anche se non ci siamo mai allarmati neanche durante i periodi di attacchi agli arbitri. Si lavora serenamente per evitare errori, ma anche polemiche inutili". DIALOGO CON ARBITRI - "L'obiettivo resta ma si è fatto un gran passo indietro. Abbiamo chiesto a più riprese che ci si mostrasse serenità nel valutare e commentare. Tutto questo però non è successo, dal momento che dietro ai fisiologici errori arbitrali delle società hanno pensato a giustificare degli obiettivi mancati, i tecnici al rinnovo di contratto e qualche editore a vendere di più. Questo fa il male del nostro calcio. Partite bellissime sono state ridotte a episodi che ci saranno sempre, anche con la tecnologia. Il nostro parlare oggi sarebbe soltanto un aggiungere tensioni. Sarebbe ripresa mezza frase, così da riportare quella che non è la verità. Credo invece dovrebbero parlare meno gli allenatori o farli parlare con i tecnici al fianco". JUVENTUS-MILAN - "Non mi riferisco a questa gara ma anche noi abbiamo fatto degli errori. Tutti sbagliano, anche i calciatori e gli allenatori. Nonostante tutto dovremo lanciare giovani arbitri, dato che nei prossimi anni cambierà circa il 50% della classe arbitrale attuale. Se ognuno facesse la propria parte in questo processo, staremmo tutti meglio". STIPENDIO LEGHE - "Ho sentito parlare di questo ma non ce ne fregherebbe nulla. Che un rimborso lo paghi la Lega o la Federazione non cambia nulla. Credo però andrà diversamente, ovvero esattamente all'opposto". PUNIZIONE - "Non possiamo sottoporre un arbitro nuovamente alla gogna mediatica, dunque si preferisce un turno di pausa".