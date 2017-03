Serie A, Nicchi: "Juve-Milan sfruttata da certi club e tecnici. Lo stipendio degli arbitri..."

20/03/2017 09:33

SERIE A NICCHI JUVENTUS MILAN / Tante le polemiche arbitrali nelle ultime settimane, anche se la giornata seguita a Juventus-Milan ha consentito di 'respirare' maggiormente, evitando certi discorsi.

Intervenuto a 'Radio Uno', il presidente dell'AIA, Marcello Nicchi, ha commentato le ultime news serie A, ribadendo cosa dovrebbe cambiare. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Speriamo arrivino tante settimane 'serene' come questa, anche se non ci siamo mai allarmati neanche durante i periodi di attacchi agli arbitri. Si lavora serenamente per evitare errori, ma anche polemiche inutili".

DIALOGO CON ARBITRI - "L'obiettivo resta ma si è fatto un gran passo indietro. Abbiamo chiesto a più riprese che ci si mostrasse serenità nel valutare e commentare. Tutto questo però non è successo, dal momento che dietro ai fisiologici errori arbitrali delle società hanno pensato a giustificare degli obiettivi mancati, i tecnici al rinnovo di contratto e qualche editore a vendere di più. Questo fa il male del nostro calcio. Partite bellissime sono state ridotte a episodi che ci saranno sempre, anche con la tecnologia. Il nostro parlare oggi sarebbe soltanto un aggiungere tensioni. Sarebbe ripresa mezza frase, così da riportare quella che non è la verità. Credo invece dovrebbero parlare meno gli allenatori o farli parlare con gli arbitri al fianco".

Serie A, dalle polemiche di Juve-Milan allo stipendio degli arbitri

JUVENTUS-MILAN - "Non mi riferisco a questa gara ma anche noi abbiamo fatto degli errori. Tutti sbagliano, anche i calciatori e gli allenatori. Nonostante tutto dovremo lanciare giovani arbitri, dato che nei prossimi anni cambierà circa il 50% della classe arbitrale attuale. Se ognuno facesse la propria parte in questo processo, staremmo tutti meglio".

STIPENDIO LEGHE - "Ho sentito parlare di questo ma non ce ne fregherebbe nulla. Che un rimborso lo paghi la Lega o la Federazione non cambia nulla. Credo però andrà diversamente, ovvero esattamente all'opposto".

PUNIZIONE - "Non possiamo sottoporre un arbitro nuovamente alla gogna mediatica, dunque si preferisce un turno di pausa".