20/03/2017 09:21

PAREDES ROMA-SASSUOLO / Autore del gol del momentaneo 1-1 in Roma-Sassuolo, Leandro Paredes ha rilasciato queste dichiarazioni in zona mista ai cronisti presenti, tra cui gli inviati di Calciomercato.it: "Sono contento, sono contento più che altro per la vittoria perché è importante per noi. Dopo essere usciti col Lione dovevamo subito rialzare la testa e l'abbiamo fatto".