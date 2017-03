Calciomercato Juventus, asta internazionale per Semedo: c'è anche il Milan

20/03/2017 08:48

CALCIOMERCATO JUVENTUS SEMEDO / Nelson Semedo, terzino del Benfica, potrebbe proseguire la sua carriera in Serie A: il giocatore - come riferito da 'radiogoal24' - piace al futuro dirigente del Milan (closing coi cinesi permettendo) Mirabelli, ma non solo. Secondo quanto si legge sulle pagine de 'O Jogo', il calciatore piace anche alla Juventus (alla ricerca di un terzino destro per il 'dopo' Dani Alves e Lichsteiner), così come resta nell'orbita dei club a cui è stato accostato nel recente passato. Ci riferiamo all'Inter, al Manchester United, al Bayern Monaco e al Barcellona.

S.D.