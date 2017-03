Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

20/03/2017 08:05

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Sirene inglesi per Suso: l'ala destra del Milan - scrive oggi in Inghilterra il 'Daily Mirror' - è un obiettivo di calciomercato estivo del Tottenham, alla ricerca di rinforzi tra centrocampo e attacco. Il calciatore rossonero è in buona compagnia nella lista dei giocatori nel mirino degli 'Spurs': occhi puntati, infatti, anche su Isco del Real Madrid e Ross Barkley dell'Everton.