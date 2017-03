20/03/2017 04:05

CALCIOMERCATO JUVENTUS MERET / Non c'è solo Gianluigi Donnarumma. Una nuova generazione di portieri di talento sta esplodendo in Italia e oltre al baby portierone del Milan brilla Alex Meret, classe '97 di proprietà dell'Udinese ed attualmente in prestito alla Spal. Su di lui si starebbe già muovendo la Juventus, ma ai microfoni de 'La Domenica Sportiva' dribbla le domande: "Io in orbita Juve? Non lo so e non sta a me dirlo".



L.P.