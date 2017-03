ZONA MISTA - Roma-Sassuolo, Missiroli: "Pellegrini e Di Francesco sono da big"

20/03/2017 00:26

ROMA SASSUOLO MISSIROLI / Buon Sassuolo, ma non basta. All'Olimpico passa la Roma in rimonta, ma i neroverdi raccolgono comunque note positive. Ed al termine del match, in zona mista il centrocampista Simone Missiroli interviene ai microfoni dei cronisti, tra cui gli inviati di Calciomercato.it: "Pellegrini è pronto per la Roma? Sì, è pronto per una big, è un '96 ma ha una personalità incredibile. Di Francesco alla Roma? Perché no. Spero che rimanga con noi, ma mi farebbe comunque piacere se andasse in una big".

L.P.