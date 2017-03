ZONA MISTA - Roma-Sassuolo, Emerson: "Potrei giocare a destra. L'Italia è un onore"

dall'inviato Daniele Trecca

20/03/2017 00:11

ROMA SASSUOLO EMERSON / Emerson è intervenuto in zona mista al termine di Roma-Sassuolo. Il difensore, che ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it, ha commentato la traversa colpita nel corso del primo tempo: "Pensavo che entrasse, ci sono andato vicino. Devo continuare a provarci come ho fatto a Villarreal. Se il mister mi dovesse chiedere di giocare a destra, non ci sarebbero problemi, già l'ho fatto in alcune occasioni"

NAZIONALE ITALIANA - "Sono molto contento perché è una grande nazionale. È un onore per me, ma devo continuare a lavorare".

M.S.