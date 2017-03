Roma-Sassuolo, Di Francesco: "Sotto immeritatamente. Avessi avuto Dzeko..."

19/03/2017 23:14

ROMA SASSUOLO DI FRANCESCO / Un buon Sassuolo, che parte forte e mette sotto la Roma all'Olimpico. Poi però vengono fuori i giallorossi, ed il tecnico neroverde Eusebio Di Francesco analizza la sconfitta ai microfoni di 'Sky': "Frenesia iniziale? Più qualità che frenesia, abbiamo avuto un atteggiamento tattico quasi perfetto. Contro la seconda in classifica andare a giocare così e andare sotto immeritatamente ti fa pagare psicologicamente, poi alla lunga la qualità della Roma è venuta fuori. Io oggi comunque mi tengo questa prestazione. Berardi? Oggi l'ho spostato a sinistra e a me è piaciuto molto. Dico solo che quando si viene a giocare contro squadre come queste e si crea così tanto, i palloni bisogna metterli dentro perché poi capitano episodi come il gol di Salah e perdi. Lamentele per il fallo di Salah? Io facevo fatica a vedere e non posso protestare, ero arrabbiato con i miei. Era una palla nostra dal portiere che invece di giocarla aperta l'abbiamo messa centralmente. Una squadra che aveva iniziato benissimo non può perdere con questa banalità. Se io avessi Dzeko potrei giocare la palla così, ma siccome non ce l'abbiamo quella era una palla che non esiste nel mio sistema di calcio. La reazione di Spalletti con i giornalisti? Lui è anche un personaggio, quel tipo di reazioni non le ha solo con i giornalisti ma anche con i colleghi".



L.P.