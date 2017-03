Roma-Sassuolo, Strootman ammonito e squalificato: giallo programmato?

19/03/2017 22:52

ROMA SASSUOLO STROOTMAN AMMONIZIONE / Kevin Strootman salterà la prossima partita di campionato contro l'Empoli. Il centrocampista olandese - sotto diffida - è stato ammonito nei secondi finali di Roma-Sassuolo per perdita di tempo. La sensazione è che il numero sei giallorosso abbia cercato il giallo per 'essere pulito' in vista del finale di stagione.

Un curioso retroscena potrebbe avvalorare questa tesi: poco prima dell'ultimo cambio De Rossi-Paredes, Strootman e Spalletti hanno parlato un po' a bordocampo.

M.S.