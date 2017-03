Roma-Sassuolo, Paredes: "Abbiamo il dovere di rialzare la testa. Non è facile"

19/03/2017 21:43

ROMA SASSUOLO PAREDEDS / Si chiude con la Roma in vantaggio il primo tempo all''Olimpico'. Le reti dei giallorossi che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio del Sassuolo di Defrel portano le firme di Paredes e Salah. Proprio il centrocampista ex Empoli ha parlato al termine dei primi 45 minuti di gioco: "Bisogna lottare ancora, continuare in questo modo anche nella ripresa - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - Non è facile ripartire dopo Lione, ma abbiamo il dovere di rialzare subito la testa".



M.S.