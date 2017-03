Wycombe, il gigante Akinfenwa 'umilia' un ragazzino a braccio di ferro

19/03/2017 21:21

WYCOMBE AKINFENWA / 180cm per 101kg: Adebayo Akinfenwa, per tutti 'la bestia', è il roccioso attaccante del Wycombe, club di quarta divisione inglese, diventato presto una celebrità sul web. Ed un nuovo video del giocatore pubblicato su Facebook sta letteralmente facendo impazzire i tanti fan. Akinfenwa, infatti, si lancia in una sfida a braccio di ferro con un ragazzino e anziché lasciarlo vincere lo umilia senza pietà.



L.P.