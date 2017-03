Roma-Sassuolo, duro colpo al volto per Paredes

19/03/2017 21:09

ROMA SASSUOLO PAREDES / Gioie e dolori per Leandro Paredes, nel vero senso della parola. Pochi minuti dopo aver siglato il gol dell'1-1, il centrocampista della Roma ha subito un duro colpo al volto dall'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi che, involontariamente, lo ha ferito con i tacchetti. Nulla di grave però per Paredes che dopo aver ricevuto le cure da parte dello staff medico romanista è prontamente tornato in campo.



L.P.