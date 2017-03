Udinese-Palermo, Delneri: "Non era facile. I rosanero si giocavano il campionato"

19/03/2017 21:12

UDINESE PALEMRO DELNERI / Netto successo dell'Udinese di Gigi Delneri. Il tecnico dei bianconeri - intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' - ha commentato il successo contro il Palermo: "Siamo soddisfatti della partita. Siamo partiti un po' contratti, ma poi siamo venuti fuori bene concretizzando quasi tutte le occasioni che ci sono capitate. Questa per l'Udinese è una vittoria netta, ad un certo punto abbiamo dilagato e non c'è stata più partita. Non era facile perché il Palermo oggi si giocava il campionato. Pescara e Palermo? Due squadre alla nostra portata, ma non sono scarse. È stata forte l'Udinese".

M.S.