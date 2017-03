Calciomercato Inter, sfida al Siviglia per Son

19/03/2017 20:51

CALCIOMERCATO INTER SON / Con 14 gol e 7 assist in 36 presenze, il coreano Heung-Min Son si sta confermando come uno dei migliori nel suo ruolo a livello europeo. E inevitabilmente è finito al centro di molte voci di calciomercato, nonostate un contratto che lo lega al Tottenham fino al 2020. Stando a quanto riferisce il britannico 'London Evening Standard' sull'ex Bayer Leverkusen sarebbero piombate Inter e Siviglia, pronte a sfidarsi in vista della sessione estiva di mercato.



L.P.