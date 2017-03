Calciomercato Roma, Baldissoni: "Spalletti e Pallotta si sono già visti. Non siamo agitati"

19/03/2017 20:39

ROMA SPALLETTI SASSUOLO BALDISSONI / Mauro Baldissoni ha parlato prima del calcio d'inizio di Roma-Sassuolo.Il direttore generale dei giallorossi - intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' - ha risposto alle domande legate a Luciano Spalletti: "Sarà ancora l'allenatore della Roma il prossimo anno? Questo lo decideremo insieme. C'è tempo per deciderlo, ci sono questioni che il mister ha posto per dare un obiettivo e lui stesso e alla squadra e noi non siamo minimante preoccupati e continueremo a lavorare con tranquillità anche se dall’esterno sembra necessario creare un po’ più tensioni. Le condizioni non riguardano il mercato, sono le società che scelgono gli allenatori e non viceversa. Quando si lavora insieme, si fanno dei programmi insieme, non si ricevono delle condizioni. Spalletti ha detto che rimarrà solo se vincerà qualcosa? Sì ma l'allenatore ha anche detto che questa è la squadra più forte che abbia mai allenato, non è scontento della squadra e del suo patrimonio tecnico. Non mette delle condizioni sul mercato, quando dice che vuol vincere intende che deve dimostrare lui di essere in condizione di vincere e i giocatori di meritarsi la Roma. Un tema che abbiamo sviscerato già molte volte.".

PALLOTTA - "Non siamo agitati per l'incontro tra Spalletti e Pallotta, che tra l'altro si sono visti stamattina. Quando viene qua non può risolvere tutto, noi lavoriamo ogni giorno per la Roma e Pallotta è sempre in contatto per noi".

SCUDETTO - "Juventus e Napoli sono grandi squadre ma abbiamo il dovere di provarci fino alla fine".