Roma-Sassuolo, Dzeko in panchina: Spalletti col tridente 'leggero'

19/03/2017

ROMA SASSUOLO DZEKO / Non giocherà titolare Edin Dzeko. Luciano Spalletti ha deciso di mandare in panchina il bomber bosniaco per la partita della Roma contro il Sassuolo. Il tecnico dei giallorossi si affiderà al tridente 'leggero' formato da Nainggolan, Salah ed El Shaarawy. Panchina quindi anche per Diego Perotti.

Ecco l'undici scelto da Spalletti:

3-4-2-1: Szczesny; Rüdiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, Strootman, Paredes, Emerson; Nainggolan, Salah; El Shaarawy.

