Serie A, Udinese-Palermo 4-1: rosanero solo un tempo, poi la goleada di Delneri

19/03/2017 19:47

SERIE A UDINESE PALERMO 4-1 / Il Palermo ci crede, ma poi si squaglia: l'Udinese in rimonta stende con un netto 4-1 la compagine rosanero. Ad aprire le marcature è Sallai nel primo tempo che di fatto illude i rosanero fino alla rete di Thereau con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa però i siciliani non entrano in campo e gli uomini di Delneri passeggiano mettendo a segno altre 3 reti.

Udinese-Palermo 4-1: 12' Sallai (P), 42' Thereau (U), 60' Zapata (U), 68' De Paul, 80' Jankto (U)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 73; Napoli 63; Roma 62*; Lazio 57; Inter 55; Atalanta 55; Milan 53; Fiorentina 48; Sampdoria 41; Torino 40; Chievo 38; Udinese 36; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo 31*; Genoa 29; Empoli 22; Palermo 15; Crotone 14; Pescara 12. *Una gara in meno