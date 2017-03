Sampdoria-Juventus, Cuadrado: "Allegri è così, si arrabbia spesso"

19/03/2017 19:12

SAMPDORIA JUVENTUS CUADRADO - La Juventus ringrazia il colpo di testa vincente di Juan Cuadrado. L'esterno colombiano mostra tutta la sua soddisfazione al termine del match vinto per 1-0 in casa della Sampdoria: "Era una gara difficile, lo sapevamo, l'importante erano i tre punti e li abbiamo conquistati - ha sottolineato Cuadrado a 'Sky Sport' - Allegri? Il mister vive la partita a modo suo, lo vediamo spesso arrabbiato, non dovevamo abbassare l'intensità alla fine. Per il Barcellona manca ancora tanto tempo. Non devono guardare le mie qualità ma quelle di tutta la Juve. Muriel? Ho un buon rapporto con lui, resto qui a Genova perché domani partiamo insieme per la Nazionale".



G.M.