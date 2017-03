Udinese-Palermo, prima gioia in Serie A per Sallai

19/03/2017 18:54

UDINESE PALERMO SALLAI - Prima gioia nel campionato italiano per Roland Sallai. L'attaccante ungherese del Palermo con una bella conclusione di sinistro ha portato momentaneamente in vantaggio i rosanero sul campo dell'Udinese, sbloccandosi nel tabellino dei marcatori nel massimo torneo italiano. Una buona notizia per Diego Lopez e i tifosi siciliani, oltre ai fantallenatori che hanno puntato sul giovane classe '97 in questa giornata di Serie A.

G.M.