Empoli-Napoli, Thiam felice del secondo tempo

20/03/2017 01:21

EMPOLI NAPOLI THIAM / Mame Thiam soddisfatto del secondo tempo del suo Empoli contro il Napoli. L'attaccante, che ha giocato titolare contro gli azzurri, ha commentato la prestazione della sua squadra: "Dal punto di vista personale sono arrivato a gennaio per dare una mano. Fino a ora non ho giocato tanto, ma sono tranquillo: quando vado in campo voglio dare il massimo per aiutare la squadra - dice a 'Radio Lady' - All’inizio avevamo fatto bene, poi il Napoli ha segnato 3-0 gol in rapida successione. Nella ripresa abbiamo tirato fuori tutto per dimostrare di essere una squadra. Ripartiamo da lì per salvarsi il prima possibile".

M.D.A.