FOTO CM.IT - Cagliari-Lazio, Hoedt: "Fastidio all'inguine, martedì novità"

Dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

19/03/2017 18:18

CAGLIARI LAZIO HOEDT / Wesley Hoedt, difensore della Lazio, ha commentato il pareggio odierno in casa del Cagliari. Il talento classe '94 ha parlato in zona mista, dove era presente l'inviato di Calciomercato.it: "Siamo molto delusi per non aver preso tre punti qui a Cagliari. Siamo venuti per questo, ma siamo stati troppo imprecisi e non abbiamo creato tante occasioni. Non so perché ci è mancato carattere oggi. Non siamo stati noi stessi purtroppo. Potevamo allungare sull’Inter, invece siamo ancora qui. Dobbiamo fare più punti possibili nelle prossime nove partite. Il mister ci aveva detto di rimanere concentrati, sapevamo che sarebbe stato difficile giocare qui. Questo però non può essere un alibi. Abbiamo lottato tutti insieme, ma siamo stati troppo imprecisi. Io e De Vrij coppia titolare in Nazionale e in biancoceleste? Possiamo essere la coppia difensiva del futuro, stiamo facendo molto bene, però per ora penso solo alla Lazio. Infortunio? No, ho un po’ di fastidio all’inguine, un problema che mi porto dietro dall’altro ieri (è uscito con la borsa del ghiaccio, ndr). Vedremo martedì come starò dopo aver riposato".

M.D.A.