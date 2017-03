FOTO CM.IT - Sampdoria-Juventus, Pradè: "Bravi a restare in partita"

Dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

19/03/2017 18:03

SAMPDORIA JUVENTUS PRADE / Daniele Pradè ha commentato la sconfitta odierna della sua Sampdoria contro la Juventus. Il dirigente ha parlato in zona mista, dove era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "Abbiamo giocato contro una squadra che compete per vincere il triplete. Abbiamo avuto qualche occasione, non l'abbiamo sfruttata. Poi abbiamo preso gol e siamo stati bravi a restare in partita. Queste sono prove che ti danno indicazioni sul potenziale della squadra e sono utili anche a noi dirigenti. Quagliarella? Ha una buona condizione, complimenti per quello che sta facendo. Puggioni? Ha fatto un paio di parate importanti, non è facile rispondere così dopo un periodo che stai fermo".

M.D.A.