FOTO CM.IT - Samp-Juventus, Rugani: "Imparato tanto da Sarri. Allegri arrabbiato? Ci siamo detti..."

Dall'inviato Giovanni Albanese

19/03/2017 18:06

SAMPDORIA JUVENTUS RUGANI / Daniele Rugani, difensore della Juventus, è intervenuto a 'Sky Sport' dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Contento vittoria, partita difficile e non aver preso gol. Tre punti pesanti per la corsa scudetto, è una bella giornata. Ho avuto un allenatore difensivamente molto bravo come Sarri, sono cose che ho imparato e porterò sempre con me. Adesso sono in mezzo a tanti campioni e provo ad imparare. Allegri arrabbiato? Qualche battuta in toscano, meglio non ripetere. Non ho buttato fuori la palla perché non me ne ero accorto".

ZONA MISTA - "Siamo stati bravi ad affrontare le difficoltà contro una Sampdoria che ha giocato un bellissimo secondo tempo. Loro ci credevano, avevano il possesso della palla, ma siamo stati bravi a gestire. Il Barcellona? Non ci pensiamo ancora".

O.P.