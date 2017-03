ZONA MISTA - Sampdoria-Juventus, Puggioni 'dimentica' la sconfitta: "Grande prova"

19/03/2017 17:55

SAMPDORIA JUVENTUS PUGGIONI / Il portiere della Sampdoria Christian Puggioni ha parlato dopo il match con la Juventus ai giornalisti presenti in zona mista, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it: "Bisogna sempre essere realisti. Oggi la Sampdoria ha fatto una grande prestazione, non è riuscita a vincere ma credo la prova sia indice di quanto di buono è stato fatto nelle ultime settimane. La Juve è una grande squadra, non è facile metterla in difficoltà. Il pareggio ci avrebbe dato prestigio, avremmo allungano la striscia positiva. Ciò non toglie la buona prestazione".