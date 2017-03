Premier League, Tottenham-Southampton 2-1: Pochettino ok. Gabbiadini infortunato

19/03/2017 18:10

PREMIER TOTTENHAM SOUTHAMPTON 2-1 / Rimangono dieci i punti di distacco in classifica tra il Tottenham ed il Chelsea. Gli 'Spurs' infatti hanno vinto oggi contro il Southampton per 2-1 con Eriksen ed Alli. Brutta notizie per i 'Saints': bomber Gabbiadini ha dovuto lasciare il campo per infortunio.

CLASSIFICA: Chelsea 69, Tottenham 59, Manchester City 56, Liverpool 55, Manchester United 52*, Arsenal 50, Everton 50, West Bromwich 43, Stoke City 36, Southampton 33, West Ham 33, Burnley 32, Watford 31, Leicester 30, Crystal Palace 28, Swansea 27, Hull City 24, Middlesbrough 22*, Sunderland 20