Cagliari-Lazio, Inzaghi: "Mancato l'ultimo passaggio. Sentita assenza Milinkovic"

19/03/2017 17:43

CAGLIARI LAZIO INZAGHI / Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto a 'Sky Sport' a seguito del pareggio dei suoi contro il Cagliari: "Volevamo vincere oggi, però non siamo stati lucidi come in altre circostanze. Ci è mancato l'ultimo passaggio contro un'avversaria che ha giocato come doveva, lavorando bene in fase difensiva. Milinkovic ci è mancato, nella nostra economia è imprescindibile, ci consente tante volte di alzare la palla e trovare altre soluzioni. I ragazzi devono continuare a crescere, ci sarebbe piaciuto fare la sesta vittoria di fila. Loro sicuramente non hanno rubato nulla con questo risultato".