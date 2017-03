Atalanta-Pescara, Zeman: "Risultato pesante, noi poco organizzati"

19/03/2017 17:24

ATALANTA PESCARA ZEMAN / Zdenek Zeman ha analizzato la sconfitta odierna del suo Pescara contro l'Atalanta. Il tecnico ha parlato poco dopo il fischio finale: "L'Atalanta si è dimostrata superiore come era da aspettarsi - dice alla 'Rai' - Non riusciamo a giocare il nostro calcio. Dopo il primo gol la squadra si disunisce. Dobbiamo tornare a giocare e fare qualcosa che si capisca. Non diamo segnali di buona organizzazione, il 3 a 0 è pesante. L'1 a 0 ci stava bene".

M.D.A.