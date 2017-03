Bologna-Chievo, Donadoni: "Critiche ingiuste. Che spirito nella ripresa. Verdi..."

19/03/2017 17:22

BOLOGNA CHIEVO DONADONI / Il Bologna stravince in casa contro il Chievo e Roberto Donadoni è evidentemente soddisfatto al termine della sfida. Ai microfoni di 'Sky Sport' la riflessione del mister emiliano: "Alla fine quando si fanno quattro gol, cosa che non è normale per noi, tutti sono soddisfatti. Siamo andati sotto con una mezza occasione, chiudere la prima frazione in svantaggio poteva essere letale. Nella ripresa però abbiamo mostrato il nostro spirito, la voglia di lottare. Passato un momento delicato anche in maniera ingiusta, le critiche che ho sentito sono state forzate, questo mi ha cresto dispiacere. Verdi? Son felice per lui e per la sua convocazione. Lui deve saper incidere anche quando le cose sono più complicate".

O.P.