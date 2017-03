Cagliari-Lazio, Parolo: "Partita difficile, eravamo aggrappati alla Champions"

19/03/2017 17:03

CAGLIARI LAZIO PAROLO / Marco Parolo ha analizzato il pareggio a reti inviolate della sua Lazio contro il Cagliari: "Oggi partita difficile, tra vento e campo secco e la palla faceva fatica a percorrere il terreno di gioco - spiega a 'Premium Sport' - E' stato importante continuare a fare punti. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo riusciti a sfruttarla. Il campo non ci ha permesso di essere veloci e non siamo stati in grado di mettere i nostri esterni in condizione di fare la differenza. Champions? Lo avevo detto: eravamo aggrappati, ma le squadre davanti sono forti. Dobbiamo cercare di far punti e possibilmente vincere, alla fine vedremo dove arriveremo. Sosta? Fa sempre bene. Veniamo da una striscia importante, stacchiamo ora un po' la testa dal campionato e poi torneremo con il Sassuolo più competitivi che mai".

M.D.A.