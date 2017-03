Serie A, 29a giornata: alla Juve basta Cuadrado! Gomez-Atalanta: si vola. Viola sulla sirena

19/03/2017 16:55

SERIE A 29 GIORNATA RISULTATI CLASSIFICA / La Juventus vince e risponde al Napoli mettendo anche ulteriore pressione sulla Roma, in campo contro il Sassuolo. Decisivo nel primo tempo Cuadrado con un colpo di testa in tuffo, ma grande rabbia di Allegri per la gestione dei finale da parte dei bianconeri. Ok anche la Fiorentina in extremis contro il Crotone grazie a Kalinic e vincente pure l'Atalanta: rotondo 3-0 con doppietta di Gomez ai danni del Pescara. Il Bologna batte in casa il Chievo: 4-1 finale con Dzemaili grande protagonista. Lazio stoppata invece dal Cagliari in Sardegna: 0-0 il punteggio al 90esimo.



Atalanta-Pescara 3-0

14' e 90' Gomez; 69' Grassi

Bologna-Chievo 4-1

40' Castro (C); 61' Verdi; 72' e 90' Dzemaili; 90'+2 Di Francesco

Cagliari-Lazio 0-0

Crotone-Fiorentina 0-1

90' Kalinic

Sampdoria-Juventus 0-1

7' Cuadrado

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 73; Napoli 63; Roma 62*; Lazio 57; Inter 55; Atalanta 55; Milan 53; Fiorentina 48; Sampdoria 41; Torino 40; Chievo 38; Bologna 34; Udinese 33*; Cagliari 32; Sassuolo 31*; Genoa 29; Empoli 22; Palermo 15*; Crotone 14; Pescara 12. *Una gara in meno