Sampdoria-Juventus, super Buffon: ennesimo record!

19/03/2017 16:25

SAMPDORIA JUVENTUS BUFFON - Ennesimo record con la maglia della Juventus per Gianluigi Buffon. Al 65' del match in casa della Sampdoria, il portiere e capitano della Nazionale è diventato il giocatore che ha totalizzato più minuti nella storia del club bianconero in Serie A. Buffon ha scavalcato nella speciale classifica Giampiero Boniperti (fermo, si fa per dire, a 39680') e Alex Del Piero, staccato di quasi 7 mila minuti. Buffon era già lo juventino ad aver giocato più minuti in Champions League.



G.M.