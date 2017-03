PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-PESCARA, sempre nel segno di Gomez. Bovo non si arrende

Stefano Carnevali

19/03/2017 16:52

PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTI-PESCARA PROMOSSI E BOCCIATI / L'Atalanta, nonostante le numerose assenze, si scrolla di dosso le scorie generate dal pesante KO contro l'Inter e sbriga con discreta facilità la pratica Pescara. Ancora una volta, il migliore in campo è Gomez (due gol e assit). Buona anche la prova di Freuler, Masiello e Masiello. Importante l'ingresso di Kessié. Il Pescara non ha mordente e si accontanta di limitare i danni. Le cose milgiori arrivano da Bovo e Bizzarri, ma, per gli Abruzzesi, è un altro pomeriggio da dimenticare.

ATALANTA

Gollini SV - Pomeriggio di riposo assoluto: non male come esordio. L'unica parata arriva all'89'.

Toloi 6,5 - Siccome dietro non corre nessun rischio, prova l’eurogol con una strana rovesciata al 17’. Difensivamente in controllo.

Caldara 6 - Tiene la sua zona senza rischiare nulla. Finale di qualità in impostazione.

Masiello 7 - Dopo qualche minuto faticoso, diventa dominante. Tra i migliori, nonostante un giallo evitabile.

Hateboer 6,5 - Non ha la qualità di Conti, ma non difetta di personalità e propositività. Suo l'assist per l'1-0 di Gomez. Secondo tempo più tranquillo.

Freuler 7 - Il vero cardine della mediana atalantina. Ancora una volta fondamentale in entrambe le fasi. Faro del gioco.

Cristante 6 - Pochi tocchi, con ordine e precisione. Potrebbe rischiare qualcosa in più. Dal 62' Kessié 7 - Più vivace di Cristiante, ma anche meno ordinato. Porta comunqe una sferzata di energia che serve alla causa. Firma l'assit per il tre a zero di Gomez. Contributo determinante alla chiusura della partita.

Spinazzola 6,5 - Solito contributo positivo in fase di spinta. Qualche problema in più quando si tratta di difendere, ma è comunque in controllo.

Grassi 7 - Ispirato. Gioca in verticale, con ordine e creatività. Bravo nell'inserimento che vale il 2-0. Si disimpegna con efficienza in un ruolo non suo. Dall'85' Migliaccio SV -.

Gomez 8 - È il calciatore più forte in campo. Ogni suo tocco è determinante e non disdegna nemmeno di dare una mano ai propri difensori. Segna (due volte) e fa segnare: sempre al posto giusto. Un altro pomeriggio nel segno del 'Papu'.

Petagna 6 - Fondamentale per il gioco dei suoi: fa a sportellate con tutti, fa salire la squadra, dispensa sponde utili. Con il passare di miuti si intestardisce alla ricerca della soluzione personale: meno utile, troppo egoista. Dal 62' Paloschi 5,5 - Chi si rievede! Entra per dare concretezza a un attacco bello ma poco incisivo. Smania dalla voglia di lasciare il segno, ma rimanda ancora una volta l'appuntamento con il primo gol in campionato. Errore clamoroso nel finale. È proprio un'annata negativa.

All. Gasperini 6,5 - Dopo la batosta contro l’Inter e con tante assenze (Berisha, Conti, Kessié, Kurtic): pomeriggio delicato per la ‘Dea’. I ragazzi di Gasperini, comunque, viaggiano al doppio della velocità rispetto al Pescara: tutto facile. L'unico rischio è rappresentato dalla difficoltà nel chiudere la gara.

PESCARA

Bizzarri 6,5 - Nulla può su Gomez (due volte). Bravo sul ‘colpo’ di Toloi. Più sollecitato nel secondo tempo, risulta sempre concentrato. Senza colpe sul gol di Grassi.

Zampano 5 - Impreciso e fragile: troppi errori difensivi. Un po' meglio quando spinge, ma non sfonda mai.

Bovo 6,5 - Attento. Fa il suo con esperienza: le chiusure migliori sono sue. Da sottolineare come si muova in una difesa più che fragile, senza mai arrendersi. Positivo anche quando si tratta di costruire.

Coda 4,5 - Soffre la stazza di Petagana, lascia troppi spazi a Gomez e Grassi. Entra con demerito in tutti i gol avversari e sbaglia molto anche in costruzione. Un disastro.

Biraghi 5 - Soffre Hoteboer oltre il lecito. Quando spinge è molto impreciso. Un po' meglio nella ripresa, ma crolla nel finale.

Verre 5 - Da lui ci aspetta qualità, cosa che questo pomeriggio non garantisce proprio. Dal 70' Coulibaly 5,5 - Questo Pescara concede poche occasioni per mettersi in mostra, non che lui se le cerchi con grande grinta.

Muntari 5,5 - Svolge con ordine e un po' troppi limiti dinamici il proprio compito di ‘schermo’. Non costruisce nulla.

Memushaj 5 - Perde palloni a profusione. Non bastano gli inserimenti che attua con regolarità. Anche perché non lo serve nessuno. Dall'80' Kastanos SV -.

Crescenzi 5,5 - Tanta corsa, impegno innegabile, ma pochi risultati concreti. Dall'80' Bahebeck SV -.

Cerri 5 - Lotta con l’intera difesa avversaria. È solo, sempre spalle alla porta: può poco. Nella ripresa denuncia eccessiva inegnuità nei momenti chiave. Acerbo e macchinoso. Secondo tempo negativo.

Benali 5,5 - Fatica da esterno alto: non ha il passo per impensierire o limitare Hateboer. Nel secondo tempo, un po' più accentrato, migliora e costruisce la palla gol migliore dei suoi.

All. Zeman 5,5 - Un 4-3-3 piuttosto prudente. Potrebbe essere anche interessante se la squadra avesse un minimo di mordente.

Arbitro: Fabbri 6,5 - La partita scivola via sonnacchiosa, facile. Lui centra tutti gli episodi chiave.

TABELLINO

ATALANTA-PESCARA 3-0

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, Cristante (62' Kessié), Spinazzola; Grassi (85' Migliaccio); Gomez, Petagna (62' Paloschi). All. Gasperini. A DISP: Berisha, Bastoni, Melegoni, Raimondi, Mounier, D’Alessandro, Pesic, Rossi, Zukanovic

PESCARA (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Bovo, Coda, Biraghi; Verre (70' Coulibaly), Muntari, Memushaj (80' Kastanos); Crescenzi (80' Bahebeck), Cerri, Benali. All. Zeman. A DISP: Milicevic, Brugman, Fiorillo, Cubas, Fornasier, Campagnaro, Muric, Mitrita.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 13’ e 93' Gomez, 69' Grassi (A)

Ammoniti: 26’ Muntari, 67' Verre (P); 62' Masiello, 88' Hateboer (A)

Espulsi:

Note: