19/03/2017 16:00

ITALIA GABBIADINI INFORTUNIO / Problemi per Giampiero Ventura in vista del doppio impegno della Nazionale contro Albania e Olanda. Il commissario tecnico dell'Italia potrebbe dover rinunciare a Manolo Gabbiadini: l'attaccante del Southampton, infatti, si è infortunato durante il match contro il Tottenham. Problema muscolare per lui e probabile forfait in azzurro.

B.D.S.