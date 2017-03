Empoli-Napoli, Sarri: "Che schifo giocare a quest'ora. Jorginho? Ho fatto una ca...ta"

19/03/2017 15:34

EMPOLI NAPOLI SARRI / Il Napoli ha ottenuto un importante risultato in casa dell'Empoli, pur soffrendo incredibilmente nella ripresa, quasi sazio dopo le tre reti messe a segno. Ecco il commento di Sarri al termine della sfida, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport': "Non capisco perché giochiamo così spesso alle 12.30. Mi fa schifo giocare a quest'ora e lo dico, a differenza di altri. Nella ripresa abbiamo provato a gestire la gara ed ecco i soliti errori. Diventiamo passivi, fatichiamo e ci complichiamo la vita. Gli aspetti positivi però sono maggiori rispetto ai negativi".

JORGINHO - "L'ho tolto perché ammonito. Tenerlo in campo sarebbe stato rischioso. Una volta uscito lui, abbiamo fatto tutti male. Evidentemente ho fatto una ca...ta. Sosta? Non abbiamo problemi fisici, quindi non arriva in un buon momento. Non potremo sfruttarla. Farà soltanto affaticare i ragazzi che partiranno".

MERTENS - "Già in estate lo avevamo provato da centravanti. In questo sistema di gioco può farlo serenamente. Juventus? Sarà difficile preparare una partita con pochi giocatori, ma per fortuna gare come questa si preparano da sole".

L.I.