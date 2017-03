19/03/2017 15:19

CAGLIARI LAZIO DESSENA INFORTUNIO / Inizio ad handicap per il Cagliari contro la Lazio: il tecnico Rastelli è stato costretto al primo cambio dopo otto minuti per l'infortunio di Dessene. Per il centrocampista un problema muscolare: al suo posto spazio per Faragò.

B.D.S.