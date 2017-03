19/03/2017 15:06

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA / Il futuro di Paulo Sousa sembra lontano dalla Fiorentina: nel mirino della Juventus per il dopo Allegri, il tecnico portoghese piace anche in Germania. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il Borussia Dortmund lo avrebbe inserito tra i possibili tecnici per la prossima stagione.

B.D.S.