19/03/2017 14:53

TORINO INTER GAGLIARDINI / Analisi critica da parte di Roberto Gagliardini sulla prestazione dell'Inter sul campo del Torino. Il 2-2 non è andato giù al centrocampista nerazzurro che su 'Instagram' scrive: "Dispiace non aver portato a casa i 3 punti, troppi errori non da noi. Si continua a lavorare pensando partita dopo partita. Ora testa alla Nazionale per queste due partite che ci aspettano".

B.D.S.