Sampdoria-Juventus, Marotta: "Scelta inaspettata su Marchisio. Agnelli? Estranei alla vicenda"

19/03/2017 14:48

SAMPDORIA JUVENTUS MAROTTA / Manca poco al fischio d'inizio di Sampdoria-Juventus, con l'amministratore delegato bianconero, Marotta, che ha parlato a 'Premium Sport': "Ogni domenica è difficile e conta poco giocare in anticipo o posticipo".

AGNELLI - "Il presidente ha precisato due concetti, ovvero l'estraneità dei dipendenti della Juventus dalla vicenda in questione e unità d'intenti all'interno del club".

HIGUAIN - "In una stagione ci sono momenti esaltanti e altri normali. Un giocatore come lui però, anche in fase di normalità, offre un gran contributo alla squadra":

BARCELLONA - "Il bello del calcio è l'imprevedibilità. Siamo la Juventus e, come il Barcellona, abbiamo tanti successi in bacheca. Dobbiamo rispettarli, sapendo però di poter giocare un ruolo di primo piano".

MARCHISIO - "Non ci aspettavamo la mancata convocazione. E' stata fatta una scelta in base ad aspetti che conoscevamo. Il suo valore non è in discussione ma rientra da un grave infortunio".

L.I.