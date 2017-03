Empoli-Napoli, Hamsik critico: "Con gare del genere non si cresce"

19/03/2017 14:36

EMPOLI NAPOLI HAMSIK / Al termine della sfida tra Empoli e Napoli, il capitano azzurro, Hamsik, si è dimostrato alquanto critico nei confronti della squadra: "Siamo contenti della vittoria ma così non si cresce. - ha dichiarato a 'Premium Sport' - Non possiamo regalare un tempo all'Empoli e rischiare di non vincere. Non va bene andar via con tanta sofferenza. Loro sono stati più cattivi nella ripresa. Non abbiamo fatto ciò che dovevamo, si deve cambiare. Certo è importante aver vinto".

JUVENTUS - "Vogliamo entrare in Champions dal secondo posto. Dopo la sosta penseremo alla Juventus ma c'è tempo".

L.I.